50 ans d’histoire pour l’entreprise bromontoise IBM

L’usine bromontoise IBM a su tirer son épingle du jeu parmi tous ces compétiteurs mondiaux au fil des ans et célèbre aujourd’hui ses 50 ans.

«Au tout début de Bromont, ç’a été long avant que ça démarre et c’est vraiment IBM qui a été la première entreprise à mettre Bromont sur la carte », mentionne le maire de Bromont, tout sourire, Louis Villeneuve.

Les médias étaient conviés aujourd’hui à une célébration spéciale à l’usine de Bromont, une rare incursion entre les murs d’IBM.

En 50 ans, l’usine a accueilli la première cohorte d’ingénieurs entièrement féminine au Québec.

L’usine assemble des microprocesseurs qui sont ensuite dispersés un peu partout dans ses serveurs. Ces technologies servent notamment dans le secteur aérien pour la géolocalisation des avions afin d’éviter tout accident, Air Canada étant l’un des plus importants clients de l’entreprise. Elle dessert aussi près de 97 % des 100 plus grandes banques du monde et assure le fonctionnement des transactions par sa sécurité et sa fiabilité.

L’usine est la seule à travers le monde à faire l’assemblage de microprocesseurs pour ses serveurs. « Qu’IBM ait pu tirer son épingle du jeu dans un combat mondial avec les Européens et les Asiatiques pour construire ses puces, c’est comme une sorte d’usine gauloise qui tire son épingle du jeu grâce à son innovation, ses dirigeants, son leadership et ses employés », ajoute le ministre responsable de l’Estrie, François Bonnardel, qui était de passage dans la région mardi matin pour l’évènement spécial.

TVA Nouvelles a d’ailleurs pu discuter avec un employé qui travaille depuis 29 ans dans l’usine d’IBM. Un succès marqué par « le travail d’équipe et l’ambiance », mentionne-t-il.

L’usine, d’une superficie de 80 000 pieds carrés ou 11 terrains de football, embauche près de 1000 employés. Questionné sur une expansion à venir, le directeur de l’usine Stéphane Tremblay n’y voit pas l’intérêt pour le moment ; les installations sont pleinement satisfaisantes pour le moment.

En 2023, IMB présentera son tout nouveau bijou révolutionnaire, un ordinateur quantique infiniment plus puissant qu’un ordinateur classique. Ce modèle sera le deuxième au Canada et le quatrième à l’extérieur des États-Unis, une avancée technologique très importante pour le pays, dont plusieurs rêveraient d’avoir.