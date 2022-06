Ainsi, l’ouverture du REM sera reportée d’un an et le coût final du projet a de nouveau bondi, dépassant de loin les sept milliards de dollars envisagés originalement.

Réaction de la Caisse de dépôt, qui est à l’origine du projet ?

« Ça aurait pu être pire... »

Pas « Ça aurait pu être mieux », non.

« Ça aurait pu être pire... »

Je propose que cette phrase devienne la nouvelle devise du Québec.

C’EST PAS SI MAL

On l’inscrira sur toutes les plaques d’immatriculation du Québec.

Partout où notre regard se portera, on la verra.

« Ça aurait pu être pire ! »

Vous ne trouvez pas que ça résume parfaitement le Québec ?

On se fait accueillir par un « Bonjour-Hi » dans les commerces de Montréal ?

Ça aurait pu être pire, on pourrait nous accueillir en anglais seulement !

Justin Trudeau refuse de nous donner tous les pouvoirs en matière d’immigration ?

Ça aurait pu être pire, le fédéral pourrait tout contrôler !

Les routes sont dans un état lamentable ?

Ça aurait pu être pire, on pourrait ne pas avoir de route du tout !

La moitié des élèves du secondaire ont de la difficulté à lire et à comprendre un texte simple ?

Ça aurait pu être pire, 75 % des élèves auraient pu couler !

SE CONTENTER DE PEU

Au lieu de viser plus haut, on va juste se contenter de ne pas être plus médiocre...

On va célébrer le fait d’avoir un C, en se disant qu’on aurait pu avoir un D.

Le Québec est l’une des provinces les plus pauvres au pays ?

Ça aurait pu être pire, on pourrait être la plus pauvre !

L’art de transformer une mauvaise nouvelle en une bonne.

Avec « Ça aurait pu être pire », tout devient bien ! Correct ! Passable !

Dix pour cent des résidents de CHSLD sont morts pendant la pandémie ?

Le temps d’attente moyen dans les urgences est de 17 heures ?

Il faut attendre minimum un an pour voir un psy au Québec ?

Dites-vous que vous êtes chanceux ! Privilégiés !

Car ça aurait pu être pire !

Bien pire !

Vite, sortons le vin et les sandwichs pas de croûtes, on va fêter ça !

LE FOND DE LA CANISSE

Au lieu de se comparer avec les meilleurs (ce qui, à la longue, pourrait être dur pour le moral), on va se comparer avec les pires !

Chaque fois qu’on va tomber sur une mauvaise nouvelle, on va se dire : « Bof, on pourrait être en Ukraine ! En Syrie ! Au Soudan ! »

Lâchez-nous avec les pays scandinaves !

Nous, on compare notre système d’éducation avec celui de la Corée du Nord !

Et notre système de santé à celui du Bangladesh !

Quand tu te compares avec les derniers de classe, tu n’es jamais déçu ! Chaque journée est une belle journée ! Et chaque défaite est une victoire !

« Maman, maman, j’ai eu 55 % en maths !

— Oh mon Dieu que je suis contente ! Ton cousin, lui, a eu 47 % ! »

Avec « Ça aurait pu être pire » comme devise, la vie est belle !

On se fait traiter de racistes par les Canadiens ?

Ça aurait pu être pire, ils pourraient aussi dire qu’on est laids !

Les Québécois sont nés pour un petit pain ?

Et alors ? On pourrait venir au monde sans pain !

Vive le Québec !