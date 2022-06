Chaos pour les passeports: «on est en train de faire tout ce qu’on peut», dit Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, assure que son gouvernement fait son possible pour accélérer le processus d’émission des passeports.

«On est en train de faire tout ce qu’on peut pour accélérer les processus, on a embauché d’autres mondes, on est en train d’accélérer les processus et on va toujours regarder comment on peut en faire toujours plus», a-t-il déclaré à son arrivée à sa réunion de cabinet mardi.

Questionné davantage par TVA Nouvelles sur son intention de prolonger les heures d’ouverture des bureaux pour les Canadiens qui patientent des heures, voire des jours devant les bureaux de Service Canda, le premier ministre s’est contenté de poursuivre son chemin sans en dire plus.

Le ton monte d’un cran dans les derniers jours dans les files d’attente devant les bureaux de Service Canada.

Les voyageurs, inquiets de ne pas pouvoir partir en voyage et frustrés de la façon dont ils sont traités, montrent des signes d’impatience, élevant parfois le ton.

Ce fut notamment le cas à Laval, lundi, où la police a notamment dû intervenir auprès d’un citoyen pour lui demander de se calmer.