Des histoires de pistes de course

Pour les amateurs d’automobile, rien ne vaut l’expérience de conduire sur une piste de course. En toute légalité, on peut y pousser la mécanique de sa voiture au maximum.

De par leur métier de journaliste automobile, les animateurs de Podcast de chars, Frédéric Mercier et Germain Goyer, ont eu l’occasion de piloter sur un circuit à de multiples reprises.

Au cours de ce nouvel épisode, Fred et Germain se remémorent leurs plus belles histoires qui se sont déroulées sur un circuit de course. Et, même s’ils ont piloté dans plusieurs pays du monde, les pistes du Québec semblent particulièrement importantes pour eux.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.