Économie: le pire est à venir

L’enjeu de la prochaine campagne électorale ne sera pas uniquement la question de l’identité, que la CAQ tente de nous enfoncer dans la gorge. Le sujet le plus criant sera plutôt celui de la crise économique qui se dessine de plus en plus clairement.

À la veille des vacances, les entreprises, tant touristiques que manufacturières, peinent à trouver de la main-d’œuvre pour servir leurs clients, tandis que les taux d’intérêt montent rapidement.

Surchauffe provoquée

En voulant empêcher les entreprises de fermer et les travailleurs confinés de se retrouver avec des problèmes financiers, les gouvernements ont alimenté une surchauffe économique depuis deux ans.

Ce faisant, on a sauvé les meubles, mais on n’a pas considéré les effets pervers d’un tel apport de fonds. Parmi ces effets, l’impression que semblent avoir plusieurs travailleurs qu’ils devraient être payés plus cher pour le même travail qu’ils effectuaient avant le confinement.

Bien entendu, plusieurs emplois et surtout plusieurs individus devraient être mieux rémunérés, c’est une évidence, là n’est pas la question.

Le problème survient quand on ne se demande plus QUI est mal payé et quel emploi PEUT être mieux payé. Quand le premier ministre affirme que la pénurie de main-d’œuvre est une bonne nouvelle, il ajoute du bois au poêle de la surchauffe et démontre combien il est déconnecté de la réalité.

La tempête parfaite se développe

Il suffit de faire le tour d’un parc industriel et d’appeler trois restaurateurs pour réaliser non seulement que la pénurie de main-d’œuvre est un frein à la croissance de nos entreprises, mais aussi que c’est devenu une menace à leur survie.

Au même moment, les banques centrales tentent de calmer l’économie en haussant les taux d’intérêt.

Les consommateurs surendettés qui boudent aujourd’hui les emplois disponibles risquent fort de se retrouver en fâcheuse posture lorsque l’économie accusera le coup de frein.

Moins d’emplois, plus de dettes, voyez-vous la catastrophe arriver ?