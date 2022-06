Entre la Pologne, Los Angeles et le Québec

Sophie Nélisse a participé à plusieurs événements en marge du Grand Prix de Formule 1 le week-end dernier. La comédienne de 22 ans, qui partage son temps entre Los Angeles et Montréal, en a profité pour mentionner, sur le tapis rouge, sa participation à certains projets déjà réalisés et à venir.

Si la comédienne née à Windsor en Ontario est arrivée sur le tapis rouge de la soirée de lancement des festivités du Grand Prix de l’Auberge Saint-Gabriel avec l’acteur Joey Scarpellino, elle a tenu à faire taire toutes rumeurs possibles.

« Joey, c’est mon meilleur ami, rien de plus », a-t-elle expliqué, amusée.

Vers la saison 2 de Yellowjackets

Pour celle qui a passé la majeure partie de l’hiver à l’extérieur de Montréal, le Grand Prix était l’occasion rêvée de passer du bon temps avec ses amis.

« C’est le fun de revenir et de revoir mes amis et même si c’est assez demandant comme week-end, ce qu’on oublie parfois. Comme je suis le documentaire de la F1 sur Netflix, je suis vraiment là-dedans en ce moment et j’irai voir une course ce week-end. »

L’actrice que l’on a notamment pu voir dans la série américaine Yellowjackets l’an dernier a avoué avoir été surprise de la bonne réception et de la popularité de la série présentée sur la plateforme Crave.

« Cela a marché plus que je pensais que cela allait marcher, a-t-elle dit. Je fais plein d’aller-retour à Los Angeles depuis un moment et on commence à tourner la deuxième saison au mois d’août. On a hâte ! Je me suis tellement bien entendue avec les filles en plus, elles sont devenues des amies. »

Yellowjackets est un drame psychologique bien sanglant suivant les péripéties d’une équipe de soccer tentant de survivre dans des bois mystérieux après l’écrasement de leur avion.

L’interprète de la jeune Shauna Sheridan confie que sa participation à cette série américaine à succès lui a ouvert plusieurs portes ; pour certains rôles à venir ainsi que pour des entrevues dans des magazines d’ici et d’ailleurs.

Tournage en Pologne

Sophie Nélisse est revenue de Pologne il y a tout juste une semaine où elle était en tournage depuis deux mois. C’est elle qui a été choisie pour tenir le rôle-titre du prochain film de Louise Archambault intitulé Irena’s Vow.

« Le film porte sur l’histoire d’une vraie femme qui a sauvé des juifs lors de la

Deuxième Guerre mondiale, a expliqué la comédienne qui partage l’écran avec l’acteur britannique Dougray Scott (My Week with Marilyn, Mission impossible 2). Je joue cette Polonaise et on raconte l’histoire de sa vie. »

Cette production Canada-Pologne, dotée d’un budget de cinq millions de dollars, suit en effet la vie de l’infirmière polonaise Irene Gut Opdyke qui a reçu la médaille des Justes parmi les Nations en 1982 pour avoir fait preuve d’un courage remarquable dans sa tentative de sauver des juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette médaille est décernée à une personne non juive pour avoir risqué sa vie, sa liberté et sa sécurité pour sauver un ou plusieurs juifs de la mort ou de la déportation.

La sortie du film est prévue en 2023.