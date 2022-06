L’Estrie conservera son nom et ne deviendra pas les «Cantons-de-l’Est»

Devant une absence de consensus, la région de l’Estrie conservera son nom, cette dernière était visée par une demande de changement de nom afin d’être appelée «Cantons-de-l’Est».

«À la lumière des différents commentaires reçus et considérant l’absence d’un large consensus au sein de la population relativement au changement de nom proposé, le gouvernement préconise le statu quo et le maintien du toponyme actuel pour la région administrative de l’Estrie», a déclaré le ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel.

C’est plus de 500 personnes et organismes qui sont venus donner leur opinion sur la question lors d’une consultation publique menée par la Commission municipale du Québec (CMQ).

«Le travail [qu’a effectué la CMQ] a permis d’entendre l’ensemble des intervenantes et intervenants qui désiraient partager leur point de vue et leurs préoccupations», a mentionné la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Dans son rapport final, la CMQ a relevé que 37,1 % des personnes interrogées souhaitent conserver le nom «Estrie» tandis que 60 % préconisent l’appellation «Cantons-de-l’Est». Cependant, plusieurs estiment que les deux appellations peuvent être utilisées.

«Nous avons pu constater qu’un bon nombre d’intervenants ont exprimé l’avis que l’utilisation des deux appellations peut continuer de coexister, à quelques nuances près», a indiqué la CMQ dans son rapport.