FEQ: Ludacris, Becky G et les Vulgaires Machins sur les Plaines

La grille 2022 du Festival d’été est maintenant complète et le rappeur Ludacris, la chanteuse Becky G et le groupe punk québécois Vulgaires Machins s’ajoutent à la programmation des plaines d’Abraham.

L’artiste américaine d’origine mexicaine Becky G a été placée dans la case de la première partie de Luis Fonsi, le 14 juillet.

Ludacris vient pour sa part frapper en relève de 2 Chainz, qui a été déclaré forfait de la soirée hip-hop du 10 juillet, dont la tête d’affiche est Suicideboys. Quant aux Vulgaires Machins, ils vont s’exécuter avant l’arrivée de Rage Against The Machine, le 16 juillet, en remplacement de Grandson.

Les organisateurs ont aussi dévoilé les artistes à l’affiche des Extras FEQ, en fin de soirée, au Manège militaire, de même que ka grille horaire de la Série jeunesse (voir plus bas).

Infographie FEQ

La directrice générale Anne Hudon a aussi révélé qu’une nouvelle scène sera érigée sur les plaines d’Abraham, qui ne sera pas celle utilisée pour le spectacle de la Fête nationale, jeudi soir.

«On va passer de deux à cinq écrans et elle sera plus basse et moins profonde», a-t-elle fait valoir.

Changements

10 juillet : Ludacris à la place de 2 Chainz sur les Plaines

16 juillet : Les Vulgaires Machins à la place de Grandson sur les Plaines

16 juillet : The Soul Motivators à la place de FùGù Mango au parc de la Francophonie

Ajouts

14 juillet : Becky G en première partie de Luis Fonsi sur les Plaines

15 juillet : Oscar les Vacances en première partie de Dakhabrakha

Extras FEQ au Manège militaire

7 juillet : Busty and the Bass

8 juillet : Meghan Patrick

9 juillet : Les Louanges

10 juillet : Jazz Cartier

11 juillet : Spin Doctors

12 juillet : Five Alarm Funk

13 juillet : Félix Cartal

14 juillet : Alex Sensation

15 juillet : Bran Van 3000

16 juillet : Death From Above 1979

17 juillet : July Talk

Série jeunesse, Place de l’Assemblée nationale

9 juillet : Ari Cui Cui

10 juillet : Arthur l’aventurier

16 juillet : Brimbelle

17 juillet : Caillou