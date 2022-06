Nouveau directeur artistique

Courtoisie

Guy Chabot, président du conseil d’administration, et Ginette Gauthier, directrice générale du Domaine Forget de Charlevoix, m’annoncent la nomination de Mathieu Lussier (photo) au poste de directeur artistique de l’établissement. Son entrée en fonction est prévue le 22 août, moment où Paul Fortin passera le flambeau, après onze années à proposer aux mélomanes des programmations exceptionnelles et à offrir aux jeunes artistes une académie de haut niveau. Pour revenir au talentueux chef et bassoniste Mathieu Lussier, il a dirigé les Violons du Roy, comme chef associé, de 2012 à 2018.

Tout comme le journalisme, la restauration mène à tout à condition d’en sortir, aurait dit l’écrivain Jules Janin. Après avoir fait les belles heures du resto-bar Le Beaugarte, du boulevard Laurier, pendant 35 ans et être demeuré loin des feux de la rampe au cours des cinq dernières années, voilà que le coloré et énergique Jean-Pier Goulet (photo) sort de sa retraite en devenant consultant pour le réseau de cliniques d’optométrie LaVue.Ca, qui compte une dizaine d’adresses dans la grande région de Québec, dont celle de Beauport, la plus grande lunetterie au pays, et bientôt (en août 2022) à Place de la Cité.

Nouvelle directrice générale

Le président du conseil d’administration de la Fondation Michel-Sarrazin, Me Jean G. Morency, m’annonce la nomination de Céline Drouin (photo) au poste de directrice générale de la Fondation Michel-Sarrazin. Détentrice d’un baccalauréat spécialisé en psychoéducation et d’une maîtrise en administration publique, concentration santé et services sociaux, elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de vice-présidente des communications, des octrois et de la performance organisationnelle pour Opération Enfant-Soleil. Mme Drouin entrera officiellement en fonction le 4 juillet.

En souvenir

Le 21 juin 2021, une tornade frappe un quartier résidentiel de Mascouche, dans Lanaudière, endommageant sur son passage une cinquantaine de maisons en plus de causer bien des dégâts. Un homme, Jacques Lefebvre, a perdu la vie après que le cabanon dans lequel il s’était réfugié a été emporté par les vents.

Anniversaires

Prince William (photo), fils ainé du prince Charles et de la princesse Diana, 40 ans...Bianca Gervais, comédienne et actrice québécoise, 37 ans...Juliette Lewis, actrice américaine, 48 ans... Denis Leclerc, propriétaire de VMG Solutions, administrateur et formateur agréé...Lucien DeBlois, joueur de hockey (1977-92), avec les Nordiques de 1989 à 1990, 65 ans....Michel Pigeon, ingénieur, professeur, administrateur et homme politique québécois (ex-député de Charlesbourg), 77 ans...Jacques Duval journaliste et chroniqueur automobile, animateur et auteur québécois, 88 ans.

Disparus

Le 21 juin 2021 : Tom Kurvers (photo), 58 ans, ancien défenseur du Canadien de Montréal (1984-1986) qui occupait les fonctions d’adjoint au directeur général du Wild du Minnesota depuis juillet 2018... 2020 : Abbé Roland Durand, 96 ans, prêtre qui animait une émission de ligne ouverte à caractère spirituel sur les ondes de CKCV au milieu des années 70... 2020 : Catherine Fol, réalisatrice québécoise qui s'était faite connaître en 1988 à l'émission de télévision La Course des Amériques de Radio-Canada... 2019 : Susan Bernard, 71 ans, actrice, mannequin et femme d'affaires américaine... 2018 : Charles Krauthammer, 68 ans, journaliste, chroniqueur politique conservateur, polémiste, écrivain et psychiatre américain... 2016 : Pierre Lalonde, 75 ans, chanteur et animateur vedette de «Jeunesse d’aujourd’hui» dans les années 1960... 2013 : Yvon Verreault, 58 ans, ailier droit qui avait joué deux matchs avec les Nordiques du Maine (1974-1975)... 2006 : Gérard Arguin, 84 ans, ancien recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).