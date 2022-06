Nouvelle convention collective pour les cols blancs de la MRC des Etchemins

Une nouvelle convention a été signée pour les cols blancs de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Etchemins, et ce avant l’échéance de la précédente.

Rappelons que les membres syndiqués avaient entériné à l’unanimité, le 6 juin dernier, l’entente de principe survenue avec l’employeur.

«Cette convention a été signée, même si l'échéance de la précédente était le 31 décembre 2022. Négocier et s'entendre avant l'échéance rassure toujours les parties et permet la rétention du personnel, qui se fait de plus en plus rare», a déclaré Mario Jean, conseiller du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Ainsi les employés cols blancs de la MRC Etchemins bénéficieront d’hausses salariales de 13,5 % sur cinq ans. De plus, d’autres clauses de la convention ont été bonifiées, notamment la flexibilité des horaires de travail, a fait savoir le syndicat affilié à la FTQ.