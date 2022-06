Paris sportifs : les Alouettes négligés

Croire aux chances de victoire des Alouettes de Montréal pour le match de ce jeudi pourrait s’avérer payant.

Selon la plateforme de paris en ligne Mise-o-jeu +, la cote pour une victoire des «Als» contre les Roughriders de la Saskatchewan est de 2,25.

Depuis le début de la campagne 2022 dans la Ligue canadienne de football, les Moineaux ont maintenu un dossier de 0-2, tandis que leurs prochains rivaux sont toujours invaincus en deux sorties.

Les cotes pour une victoire des Alouettes par plus de 2,5 points et par moins de 3,5 points sont respectivement établies à 1,85 et 2,65.

Une domination du club montréalais lors de son premier match à domicile de la saison pourrait être très lucrative. En effet, un gain par un écart entre 19 et 24 points détient une cote de 25,00.

Pour ceux qui n’ont pas confiance aux hommes de l’entraîneur-chef Khari Jones, il y a également quelques cotes intéressantes pour une victoire des Roughriders.

Un gain de la Saskatchewan par moins de 5,5 points pourrait rapporter 2,10 fois sa mise à un parieur. Les cotes pour des victoires par plus de 25 points (10,00) et par un écart allant de 19 et 24 points (12,00) sont attrayantes.