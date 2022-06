Québec n’achètera pas la part de Philip Morris dans la pharma Medicago

Le gouvernement du Québec rejette l’idée de racheter les parts que détient le cigarettier Philip Morris dans le capital de Medicago, mais se dit par contre tout à fait disposé à faciliter leur rachat par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.

C’est ce que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a indiqué hier matin à Montréal, ajoutant avoir déjà eu plusieurs discussions à ce propos avec la direction du géant japonais, actionnaire principal de la biopharmaceutique de Québec.

« Moi, j’ai offert que le gouvernement puisse participer, a-t-il répondu, sans détour. Medicago est une belle entreprise québécoise [...]. Je veux voir Medicago [continuer d’] être commis pour le Québec comme ils le sont (sic). Et si pour y arriver, on peut faciliter le rachat des actions de Philip Morris, on va le faire. »

Vaccin rejeté par l’OMS

En mars dernier, le vaccin Covifenz a été rejeté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison des liens de Medicago avec le cigarettier Philip Morris, actionnaire de 21 % des parts de l’entreprise. Depuis 2005, l’agence applique une politique stricte en défaveur des entreprises liées à l’industrie du tabac.

Homologué à la fin février par Santé Canada, le vaccin de Medicago est le seul vaccin contre la COVID-19 fabriqué au Canada.

Il peut être utilisé au pays. Ottawa s’est d’ailleurs engagé à acheter jusqu’à 76 millions de ses doses. Mais la position de l’OMS fait toutefois obstacle à sa commercialisation à grande échelle.

Une des solutions aujourd’hui envisagées serait le retrait pur et simple du cigarettier de l’actionnariat de la québécoise.

Québec exclut la possibilité d’y participer en rachetant elle-même les parts de l’entreprise.

« On laisse Mitsubishi faire la transaction, et en deuxième lieu, on va intervenir », a avancé le ministre.