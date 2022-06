Université Laval: les diplômés autochtones célébrés

Daphnee Dion-Viens / Le Journal de Quebec L'infirmière autochtone Bibiane Courtois, en compagne de la secrétaire générale Monique Richer (à gauche) et de la rectrice Sophie D'Amours (à droite), a reçu un doctorat honorifique de l'Université Laval pour sa carrière remarquable et son engagement à défendre les droits des femmes et la culture des Premières Nations.