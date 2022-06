Aaron Judge est prêt pour l’arbitrage

Même s’il ne s’agit pas d’un processus susceptible de lui plaire, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge se dit prêt pour la séance d’arbitrage prévue ce vendredi.

Le joueur vedette dispute la dernière année de son contrat en 2022. Les Bombardiers du Bronx lui ont offert une prolongation de contrat de sept ans, d’une valeur annuelle de 17 millions $, avant le début de la saison, mais il a refusé.

Selon le site web du baseball majeur, l’athlète de 30 ans serait plutôt à la recherche d’une entente qui lui rapporterait 21 millions $ par année.

«Pour moi, c’est assez simple : j’adore cette équipe et cette organisation, mais il s’agit d’une "business" que je n’aime pas parfois», a déclaré Judge, mardi.

«Je ne pense pas que beaucoup de gens aiment ça. Je ne pense pas que l’équipe aime ça. C’est quelque chose qu’on doit traverser, on gère ça et on passe à autre chose.»

Jusqu’à maintenant cette saison, Judge connaît énormément de succès au bâton. Il a notamment frappé 25 coups de circuit, un sommet dans le baseball majeur. Le joueur étoile assure toutefois que ses performances ne sont pas reliées à la volonté d'obtenir un nouveau contrat.

«Je ne suis pas vraiment motivé par ce genre de chose, a-t-il dit. Je suis plutôt motivé par le type d’équipe que nous avons. Il y a beaucoup de talent ici et nous avons une superbe opportunité devant nous. J’essaie de me concentrer sur ça et c’est assez facile de bloquer le reste.»