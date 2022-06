Émission des passeports: un rythme plus lent qu’avant la pandémie

Le rythme d’émission de passeports émis à l’heure actuelle est beaucoup plus lent qu’avant la pandémie de COVID-19, selon les chiffres fournis par Service Canada.

• À lire aussi: Passeport: le Complexe Guy-Favreau déjà complet peu de temps après son ouverture

• À lire aussi: Crise des passeports: encore une journée de pur chaos

• À lire aussi: Crise des passeports: un fiasco de la ministre et ses fonctionnaires

En janvier 2020, 229 392 passeports avaient été délivrés au public, alors que le nombre de demandes des clients s’élevait à 251 030.

Deux ans et demi plus tard, au mois de mai 2022, le nombre de passeports délivré est passé à 159 667, malgré un nombre de demandes s’élevant à 281 055 et avec encore plus de personnel.

Pour la ministre de Service Canada Karina Gould, responsable du dossier des passeports, comparer ces deux périodes revient à comparer des «pommes et des oranges » puisque la nature des demandes n’est pas la même.

«On a prévu qu’il y aurait une augmentation des demandes. Ce que nous n’avons pas prévu, c’est que toutes les applications viendraient en même temps en mars et en avril, et aussi que la quantité, le type d’application soient les nouvelles applications et pas les renouvellements», a-t-elle déclaré.

Écoutez l'entrevue avec le député conservateur Pierre-Paul Hus, au micro de Vincent Dessureault sur QUB radio:

Avant la pandémie, a expliqué la ministre, la majorité des demandes concernaient des renouvellements de passeport. Aujourd’hui, environ 85 % des demandes reçues par le ministère depuis le mois de mars dernier sont liées à la création d’un passeport pour des gens qui n’en ont jamais eu, comme des nouveau-nés ou des immigrants récemment devenus citoyens.

L’émission d’un nouveau passeport, «c’est un processus plus long», puisque les vérifications de sécurité sont plus robustes.

Qui plus est, le volume de demandes par la poste a sensiblement augmenté. Or, le quart de ces demandes contiennent des erreurs qui nécessitent des corrections, contrairement aux demandes soumises en personne, ce qui ralentit davantage le processus, a détaillé Mme Gould.

La situation ne s’était pas résorbée aux bureaux de Service Canada du Grand Montréal mercredi, alors qu’un nouveau système d’émission de billets à l’ouverture des bureaux n’a pas fonctionné comme prévu.

Mme Gould a indiqué qu’elle devait s’entretenir avec la directrice régionale pour tenter de remédier à la situation.

Service Canada a embauché 600 nouveaux employés et compte en embaucher 600 autres au courant des prochains mois.

Parallèlement, Service Canada a fait appel à des centaines de fonctionnaires provenant d’autres ministères pour prêter main-forte.