Évacuations à La Baie: le gouvernement bonifie son aide aux sinistrés

Le gouvernement Legault a annoncé, mercredi en fin d’après-midi, qu’il fera passer de 260 000 à 385 000$ le montant maximal auquel auront droit les sinistrés de La Baie qui perdront leur demeure en raison du risque de glissement de terrain.

Le montant représente une bonification de 48% du programme d’indemnisation du gouvernement en cas de désastre naturel, afin de s’accoter à la valeur médiane des propriétés au Québec.

«On a bonifié les montants du programme d’aide financière pour qu’ils reflètent mieux la réalité du marché immobilier. On va faire tout ce qu’il faut pour aider le monde de la région», a assuré le premier ministre, François Legault, qui s’est rendu à Saguenay rencontrer des sinistrés mercredi.

De plus, le montant alloué aux sinistrés pour leur permettre d’éponger le coût de leur évacuation a été doublé, passant de 20 à 40$ par jours. «Cette bonification de 100% représente, à titre d’exemple, une allocation mensuelle de 4 800$ au lieu de 2 400 $ pour une famille de quatre personnes», a souligné le gouvernement.

«L’appui du gouvernement vient ainsi s’ajouter à tout ce que met en place la Municipalité pour soutenir et accompagner le mieux possible les personnes touchées par ces événements malheureux», a souligné la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.