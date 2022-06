La nouvelle Conquête

Les derniers mois politiques ont été passionnants. Pour la première fois depuis longtemps, la question nationale a occupé le devant de la scène.

Les Québécois ont dû redécouvrir qu’à terme, leur existence comme peuple est compromise.

L’anglicisation de Montréal, puis celle de Laval, et demain, celle des 450 leur réserve un triste destin. La conscience collective vient de heurter brutalement la réalité.

Dans ce nouveau paysage sont apparus les nouveaux adversaires du Québec français.

Français

Ils le traitent avec la même condescendance qu’il y a quelques décennies, mais ils ont changé de langage. C’est désormais au nom du progressisme qu’ils nous expliquent que nous sommes de trop dans notre pays.

On l’a vu aux Francofolies, récemment : des employés sont désormais obligés de parler anglais dans les réunions.

On y verrait un paradoxe, mais c’est d’abord et avant tout un révélateur cruel.

Oui, dans un festival voué à la célébration de la langue française, il faut se soumettre, de nouveau, à la langue de l’empire et de ses représentants locaux.

Mais je l’ai noté, on nous le dira autrement.

Un nouvel argumentaire antinationaliste s’impose. Il explique que c’est au nom de l’ouverture à l’autre, de la diversité et de l’inclusion qu’il faut nous soumettre.

Autrement dit, exiger de vivre et travailler en français au Québec, en 2022, consisterait à aller contre l’ouverture à la diversité.

Mais les Québécois commencent à comprendre ce qui se cache derrière ce vocabulaire mielleux.

Quand on parle aux Québécois francophones ce langage, c’est une manière de leur dire que leur identité prend trop de place, que leur défense du français est inconvenante. C’est une manière de dire que la majorité historique francophone est composée de ploucs, de péquenauds, de bouseux, de xénophobes, de racistes.

Je note que cette opposition hargneuse à l’identité québécoise est souvent portée par des individus qui se présentent comme des représentants exemplaires de la génération de la loi 101 et qui prétendent aimer le Québec.

Mais cette ruse leur sert surtout de caution rhétorique pour ensuite vomir sur tout ce qui fait que le Québec est le Québec.

Ce sont les nouveaux Rhodésiens.

On l’a vu chez une militante bien connue de l’extrémisme anglophone, qui se fait passer pour une journaliste, et qui se demandait récemment, en faisant la victime, s’il était possible d’aimer et de chanter le Québec dans une autre langue que le français.

Question tordue : on cherche à faire passer l’affirmation du français pour une persécution des populations issues de l’immigration. On fait semblant que l’anglais est menacé au Québec.

Tordu

Ces militants vont même jusqu’à instrumentaliser la situation des Autochtones pour expliquer que les Québécois ne sont pas vraiment chez eux.

C’est désormais au nom d’un Québec « bilingue », donc anglais, « inclusif », donc multiculturaliste, qu’on cherche à effacer l’identité québécoise.

Comme s’il s’agissait de s’en emparer symboliquement pour mieux en chasser la majorité historique francophone. Comme s’il s’agissait de s’en emparer de l’intérieur.

Ceux qui ont le sens de l’histoire y verront une nouvelle Conquête.