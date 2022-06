Le DG des Stars ne pense pas à la retraite

Même s’il a n’a toujours pas obtenu de prolongation de contrat, le directeur général des Stars de Dallas Jim Nill ne lorgne toujours pas en direction de la retraite.

C’est ce qu’il a dit mercredi, lors de la conférence de presse d’introduction de l’entraîneur-chef Peter DeBoer.

«Mon travail est de me soucier du moment présent et de l'avenir de la concession, a déclaré Nill, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la Ligue nationale de hockey (LNH). Alors je travaille sur un plan de succession pour Tom [Gaglardi, le propriétaire] qui aboutira dans trois, quatre, cinq ou six ans. [...] Je serai le DG ici pour encore quelques années, mais c'est ce sur quoi nous travaillons présentement.»

Le DG a été embauché par les Stars en 2013. Depuis, sa formation a participé aux séries éliminatoires à cinq reprises en neuf campagnes. Elle a d’ailleurs atteint la finale de la Coupe Stanley en 2019-2020.

Cette saison, le club de Dallas a pris le quatrième rang de la section Centrale et a été éliminé en première ronde des séries contre les Flames de Calgary.

Un été occupé

Nill a aussi discuté de son plan à court terme, lui qui croit qu’il s’agira une saison morte chargée.

«Je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvement sur le marché cette année, a-t-il dit. Qu'est-ce qui est disponible? Je dirais qu'il y a probablement 26 équipes qui se retrouvent dans la même position [au point de vue du plafond salarial].»

«Nous avons fait une offre à [Michael] Raffl, mais nous n'avons toujours pas obtenu de réponse, a aussi indiqué le DG. Nous sommes en négociations, nous avons parlé aux agents de [Jason] Robertson et de [Jake] Oettinger.»

Raffl pourrait devenir libre comme l’air le 13 juillet prochain, tandis que les deux autres sont des joueurs autonomes avec compensation. Nill a aussi laissé la porte ouverte concernant un retour du défenseur John Klingberg, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation.