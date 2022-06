L’édifice de La Presse vendu à des acheteurs étrangers

Un leader mondial du transport maritime vient d’acheter l’édifice de La Presse pour 40,5 M$, à Montréal, des mains d’une compagnie administrée entre autres par les frères Desmarais.

L’entreprise Square Victoria Real Estate, dont les administrateurs sont notamment André et Paul Desmarais Jr., a cédé son immeuble situé au 750, boulevard Saint-Laurent à la société International Conglomerate Maritime Company.

L’édifice a d’abord été construit pour abriter les locaux du quotidien La Presse à la fin des années 1950.

Par la suite, il a été entièrement réaménagé avec huit étages en 2018 et accueille désormais de nombreux locataires.

Avec cette transaction de 40,5 M$, l’acheteur continuera de louer des bureaux aux compagnies La Presse, Forbius, La Presse Canadienne et Gesca.

Le nouveau propriétaire du bâtiment d’environ 120 000 pieds carrés est une entreprise avec des actionnaires situés principalement au Luxembourg.

Pas canadien

« Il est un non-Canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada », peut-on lire aussi dans l’acte de vente daté du 16 juin dernier.

Le président d’International Conglomerate Maritime Company est Sokat Shaikh. Au sein de ce conglomérat, M. Shaikh est aussi à la tête de Mediterranean Shipping Company (MSC), un leader mondial du transport maritime de conteneurs.

Photo courtoisie Taïka Baillargeon, Héritage Montréal

Fait intéressant, MSC avait déjà acheté en décembre 2020 les anciens bureaux de La Presse situés au 7, rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal. Notons que les anciens et les nouveaux bureaux du quotidien sont situés l’un en face de l’autre.

Le Journal a contacté Sokat Shaikh, mais nos demandes d’entretien sont restées sans réponse mercredi après-midi.

De son côté, l’organisme Héritage Montréal rappelle que le bâtiment vendu est situé sur un site patrimonial du Vieux-Port.

Un site patrimonial

« On commence à se poser des questions sur le patrimoine médiatique chez nous. Plusieurs bâtiments de ces institutions changent. Ils vont s’accroître avec des annexes plus modernes. On n’a pas encore d’appréciation de ce patrimoine moderne, c’est le temps de se questionner à ce sujet », explique Taïka Baillargeon, d’Héritage Montréal.

Mme Baillargeon cite en exemple Radio-Canada qui a récemment abandonné sa grande tour pour s’installer dans sa nouvelle maison dans l’arrondissement Ville-Marie.

Mais est-elle inquiète que des actionnaires étrangers mettent la main sur l’édifice abritant les bureaux de La Presse ?

« A priori, on n’est pas inquiet. Ça reste à voir si les valeurs du propriétaire changent beaucoup de l’ancien », assure Mme Baillargeon.

– Avec Philippe Langlois