Les Capitales amorcent une nouvelle séquence victorieuse

Après une semaine relativement infructueuse, les Capitales de Québec profitent pleinement de la venue des Boulders de New York pour reprendre du poil de la bête. Mercredi soir au Stade Canac, les représentants de la Capitale-Nationale ont remporté un second match consécutif, par la marque de 2 à 1.

Les lanceurs des Capitales ont continué de neutraliser les frappeurs des Boulders, comme ils l’avaient fait la veille dans un gain de 5 à 1. Québec aura joué avec le feu en accordant huit coups sûrs, mais ne s’est pas brûlé.

Codie Paiva (3-2) a réussi un bon départ avec quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles accordé en six manches de travail. L’Américain a su mettre fin aux menaces avec cinq retraits sur des prises. Le releveur Samuel Adames a permis le seul point des visiteurs, en neuvième manche, accordant un double payant à Francisco Del Valle.

Après cinq manches sans histoire, les Capitales ont appuyé sur l’accélérateur au sixième tour au bâton. Un triple de David Glaude a d’abord permis à Blake Berry, au deuxième coussin, de croiser la plaque. Glaude a lui-même complété son tour de sentier dès le frappeur suivant, quand Garrett Takamatsu a frappé un simple.

Danny Wirchansky (3-2) a été sur la butte pendant toute la rencontre du côté des Boulders. Le lanceur gaucher a donné quatre coups sûrs et deux points mérités en huit assauts, faisant également mordre la poussière à huit joueurs des Capitales.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau jeudi soir.

Match nul pour les Aigles

À Troy, dans l’État de New York, les Aigles de Trois-Rivières et les ValleyCats de Tri-City se sont séparé les honneurs d’un programme double.

En fin de soirée, le club américain a triomphé 5 à 4 en vertu d’une poussée de trois points lors du tour au bâton ultime.

Un simple de deux points de Jesus Lujano a créé l’égalité, puis Brad Zunica a mis un terme au match en poussant Brantley Bell vers la plaque.

James Bradwell (1-3) œuvrait au monticule lors de la remontée victorieuse et a conséquemment subi la défaite.

Lors du premier match, Juan Kelly, Steve Brown et Vaibhav Desai ont produit un point chacun lors des deux premières manches pour mener les visiteurs à une victoire de 3 à 1.

Sam Belisle-Springer (5-1) a mérité une cinquième victoire cette saison en ne permettant qu’un point – un circuit en solo de Denis Phipps –, cinq frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et un tiers. Kyle Thomas a ensuite réalisé son septième sauvetage de la campagne.