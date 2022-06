Les conservateurs prennent 5 points d’avance sur les libéraux

Bien qu’il ne se soit toujours pas choisi de chef, le Parti conservateur du Canada a continué à creuser son avance sur le Parti libéral du Canada au cours des dernières semaines.

C’est à tout le moins ce que laisse entrevoir un sondage de la firme Nanos réalisé pour le compte de CTV.

Selon le plus récent coup de sonde, les conservateurs peuvent compter sur l’appui de 35,5 % des Canadiens qui comptent voter lors de la prochaine élection, contre 30,5 % pour les libéraux. Il s’agit, respectivement, d’un gain de 3 points pour les conservateurs, contre une perte de 3,9 points pour les libéraux en à peine un mois.

Le Nouveau Parti démocratique demeure bon troisième avec 19,2 % des intentions de vote, en baisse de 0,4 %. Suivent le Bloc québécois (6,1 %, aucune variation), le Parti vert (5,1 %, + 1 %) et le Parti populaire du Canada (2,9 %, -0,4 %).

Aux yeux du sondeur Nik Nanos, les Canadiens seraient «un peu tannés des libéraux» et se chercheraient une alternative.

«Il semble qu’en ce moment, les Canadiens sont mécontents et que les conservateurs sont dans le siège du conducteur. Et vous savez quoi? Si ces nombres continuent à monter, dépendamment de l’issue de la course à la chefferie des conservateurs cet automne, ça pourrait être une très mauvaise nouvelle pour le Parti libéral», a analysé M. Nanos en commentant les résultats dans le balado «Trend Line» de CTV.