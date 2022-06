Les compagnies aériennes bientôt obligées de vous rembourser si votre vol est annulé ou retardé

Les voyageurs dont le vol sera annulé ou grandement retardé pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, comme une pandémie ou des conditions météorologiques extrêmes, devront obligatoirement être remboursés en vertu d’un nouveau règlement qui entrera en vigueur le 8 septembre.

• À lire aussi: Crise au bureau des passeports: la situation pourrait perdurer jusqu’en octobre, selon le syndicat

«Ces exigences s’appliqueront à tous les vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, qui auront lieu après l’entrée en vigueur du règlement», a expliqué Transports Canada dans un communiqué mercredi.

La politique concernant le remboursement en cas de retard ne s’appliquera qu’aux vols partant avec au moins 48 heures de retard sur le billet initial.

Ce changement majeur de réglementation fait suite à une «lacune» qui a été mise en relief pendant la pandémie de COVID-19, soit l’absence de protection pour le consommateur qui perdait la valeur de son billet sans possibilité d’être remboursé.

La nouvelle politique est le fruit du travail de l’Office des transports du Canada (OTC), qui a été mandaté par Transports Canada en décembre 2020 pour le développement d’un règlement qui protégerait mieux les voyageurs.

Les remboursements devront être effectués dans les 30 jours.

«Le règlement a été élaboré d'une manière qui est juste et raisonnable pour les passagers, dans le but de ne pas imposer un fardeau financier indu aux transporteurs aériens, ce qui pourrait entraîner des frais de déplacement plus élevés», assure Transports Canada.

Ottawa avait épaulé plusieurs lignes aériennes canadiennes en difficulté depuis le début de la pandémie notamment pour qu’elles remboursent ou offrent un crédit voyage à leurs clients qui n’ont pu prendre les airs tel que prévu.

Un plan d’aide de 5,9 milliards $ avec Air Canada a été signé en avril 2021.

Une entente de 700 millions $ avait été conclue avec Air Transat quelques semaines plus tard.