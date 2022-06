Richard Séguin: un nouvel extrait, un album à paraître et une tournée qui approche à grands pas

À la veille de sa participation au grand spectacle de la Fête nationale sur les plaines d’Abraham, à Québec, Richard Séguin a dévoilé mercredi la chanson «Habité», premier extrait de son album «Les liens les lieux» qui sera lancé chez Spectra Musique le 9 septembre prochain.

Le chanteur de 70 ans, qui roule sa bosse depuis plus de 50 ans, va aussi partir en tournée cet automne, comme il l'a fait tout au long de sa carrière.

Au sujet d’«Habité», Richard Séguin raconte que la chanson est un effort collectif, comme le combat que la société doit mener pour l’écologie, la protection des territoires et l’amour en général, le tout à travers des mouvements citoyens.

«J’avais une musique composée sur une base de trois accords qui évoquait une sorte de spirale, elle dormait là depuis quatre ans. J’y ai superposé des voix et de ces couches vocales est né un équilibre. Le mot "habité" est apparu comme un mot refuge et les images intimes que l’on porte en soi ont émergé, les regards, les lieux, les impressions, les espoirs et tous les mots familiers», a raconté l’auteur-compositeur-interprète, dans un communiqué.

«Hugo Perreault a consolidé l’ensemble à la basse et aux guitares, François Lafontaine a ajouté son piano, Simon Godin sa guitare déchainée, Alain Bergé à la création rythmique, Karine Pion a fait les chœurs avec moi, j’ai fait toutes les voix à mon studio maison, bref, un travail de groupe», a-t-il ajouté.

C’est au Centre d’art La Petite Église de Saint-Eustache, dans les Laurentides, que la virée de Richard Séguin et de ses musiciens va s’amorcer les 15-16-17 septembre. Ces trois représentations affichent complet, tout comme la plupart de ses rendez-vous de l’automne. L'artiste doit prendre la route jusqu’au 10 juin 2023, alors qu'il conclura sa tournée chez lui, à Saint-Venant-de-Paquette, en Estrie.