Tout sous le même toit

Jacques Demers, président-directeur général des Productions Horticoles Demers Inc., a accepté la présidence d’honneur de la campagne de financement afin de permettre au Service d’entraide Bernières-St-Nicolas (BSN) d’envisager l’acquisition d’un bâtiment pour relocaliser tous ses services au même endroit et de donner un lieu d’entraide au secteur de Saint-Nicolas. L’objectif de la campagne est d’amasser 300 000 $. Vous pouvez faire un don au https://www.serviceebsn.com. Sur la photo, de gauche à droite : Ronald Blanchet, président CA Service entraide BSN ; Isabelle Demers, conseillère quartier (3) Villieu ; Jacques Demers, président d’honneur ; Marc Picard, député Chutes-de-la-Chaudière (CAQ) ; Jeannot Demers, conseiller quartier (2) Saint-Nicolas et Réjean Lamontagne, conseiller quartier (4) Saint-Rédempteur.

Un premier pas

Photo courtoisie

Le comité coopération et Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency s’est engagé récemment à remettre 55 000 $ à l’école primaire Beausoleil-et-du-Parc, bâtiment du Parc, pour la rénovation de sa cour. D’une valeur estimée à plus de 320 000 $, les travaux débuteront au printemps 2023. Un terrain de soccer ainsi qu’un de basketball verront le jour à l’arrière de l’école sur le boulevard des Français. Aussi, le rafraîchissement des modules de jeux déjà existants, plus de balançoires, un coin repos sous les arbres et une classe extérieure pour profiter du grand air plus souvent figuraient parmi les demandes spéciales des enfants. Sur la photo : Jessica St-Cyr, directrice adjointe de l’école ; Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du comité coopération et Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse, ainsi que Félix Bélanger, administrateur siégeant sur le même comité, en compagnie du comité embellissement de la cour.

Une chance sur 67 millions !

Photo courtoisie

Mon confrère de travail Stéphane Cadorette vous racontait, le 6 juin dans Le Journal, la performance de l’ancienne skieuse acrobatique et membre du Club de golf Cap-Rouge, Caroline Olivier, qui s’était offert deux trous d’un coup lors de la même ronde de golf, un exploit d’une grande rareté évalué à une chance sur 67 millions. Eh bien, Joey Chevarie (photo), membre du Club Sainte-Marguerite, près de Sept-Îles, a réalisé le même exploit (2 trous d’un coup dans une même ronde de golf) le 15 juin au Club de Sainte-Marguerite lors du tournoi de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam. Joey, qui était du quatuor de La Capitale, a réalisé des coups parfaits aux normales 3 des trous numéro 4 et 14. Les probabilités viennent de descendre !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 22 juin 2009. Le Club de golf La Tempête de Lévis accueille pour deux jours (22 et 23 juin) l’élite du golf à l’occasion du Skins mondial TELUS. C’est la toute première fois que ce populaire tournoi, disputé depuis 16 ans au Canada, a fait halte dans la région de Québec. Sur la photo, l’un des participants, le vétéran Fred Couples.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul Shoiry (photo), ex-conseiller indépendant à l’hôtel de ville de Québec, Consultant développement organisationnel, 66 ans...Daniel Thomas, comédien québécois, 49 ans...Emmanuelle Seigner, actrice française, 56 ans...Dan Brown, romancier américain, 58 ans...Cyndi Lauper, chanteuse américaine, 69 ans...Meryl Streep, actrice, Oscar de la meilleure actrice en 1983, 73 ans...Lindsay Wagner, actrice de cinéma et de télé, 73 ans...Jean-François Bertrand, fils de l'ex-premier ministre Jean-Jacques Bertrand, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 juin 2021 : Dr Pierre Ferron ORL (photo de gauche), 83 ans, oto-rhino-laryngologiste et fondateur du Programme pour l'implant cochléaire de l'Hôtel-Dieu de Québec... 2021 : René Robert (photo de droite), 72 ans, hockeyeur québécois qui fut membre de la fameuse « French Connection » chez les Sabres de Buffalo dans les années 1970... 2019 : Pierre Fortier, 86 ans, député libéral d’Outremont (1980-1989) et ministre délégué aux Finances et à la Privatisation... 2017 : Louis Rochette, 60 ans, avocat associé chez Lavery à Québec... 2017 : Hervé Filion, 77 ans, conducteur de courses sous harnais québécois avec 15 600 victoires en carrière... 2015 : James Horner, 61 ans, compositeur américain (Titanic) ... 2014 : Élianne Picard, 87 ans, mère de Gilles Lehouillier, maire de Lévis... 2013 : Eugène Dallaire, 91 ans, un des pionniers du commerce automobile à Lévis... 1997 : Louis Fortin, 69 ans, homme de radio et comédien longuement associé à Radio-Canada... 1997 : Gérard Pelletier, 78 ans, journaliste, politicien et diplomate... 1993 : Michel Noël, 70 ans, le légendaire Capitaine Bonhomme... 1969 : Judy Garland, 47 ans, chanteuse et actrice américaine... 1987 : Fred Astaire, 88 ans, danseur, acteur, chorégraphe américain.