Un joueur des Ravens est décédé

L’ailier défensif des Ravens de Baltimore Jaylon Ferguson est mort à l’âge de 26 ans, a annoncé son équipe mercredi.

La cause du décès n’a pas été dévoilée par le club. Toutefois, selon le réseau local de CBS Sports, la police de Baltimore a été appelée en fin de soirée, mardi, relativement à une mort suspecte.

«Nous sommes profondément attristés par le départ tragique de Jaylon Ferguson, ont affirmé les Ravens par voie de communiqué. Il était un jeune homme respectueux et sympathique avec un gros sourire et une joie de vivre contagieuse. Nous transmettons nos condoléances à sa famille et ses amis au moment où nous pleurons une vie perdue beaucoup trop tôt.»

Ferguson a été un choix de troisième tour de l’organisation du Maryland au repêchage de la NFL en 2019 et a disputé 38 matchs en carrière, amorçant 10 d’entre eux. Il a totalisé quatre sacs du quart et demi, en plus de récupérer deux ballons échappés.