PLANTE Jr, Paul



Au CHSLD du Haut St-Laurent, St-Augustin-de-Desmaures, le 14 mai 2022, est décédé monsieur Paul Plante Jr à l'âge de 76 ans. Il était le fils de feu Paul Plante et de feu Lucille Descarreaux. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Gilles (Diane Maranda), André (Lise Gignac), Céline (Normand Gagné), Jacques (Suzanne Frenette), Claire (Daniel Côté), Richard (Jacqueline Ratté), Linda; sa filleule Mélanie Gagné; tante Yvette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de