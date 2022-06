RENY, Yolande Barrette



À la résidence Côté Jardins, entourée de l'amour de sa famille, le 6 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Yolande Barrette, épouse de feu Jacques Reny, fille de feu monsieur Elphège Barrette et de feu dame Régina Brousseau. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Yves Côté), Louis (Chantal Cormier), Raymond (Martine Pouliot), Caroline (Steven Philip) ; ses petits -enfants : Jean-Thomas, Guillaume (Carolanne Lévesque), Philippe (Sarah-Kim Couture), Gabrielle (Mathieu Lemire), Alexandre (Arianne Dulac), Samuel, Marie-Frédérique (Nicolas Courchesne), Marc-Antoine (Ève-Marie Duguay), Christopher (Erika DeLuca) et Justin ainsi que ses arrière- petits-enfants : Charlie, Mikkel et Béatrice. Elle laisse aussi dans la tristesse de son départ son beau-frère Paul Reny et ses belles-sœurs de la famille Reny, Mariette Bernard, Louise Hébert et Monique Turcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle était la sœur de feu Jeanne-d'Arc, feu Gemma, feu Édouard, feu Marius, feu Carmella, feu Roger, feu Gisèle, feu Marcelle, feu Raymond et feu Liliane. La famille recevra les condoléances, en présence du corps au, de 9h à 10h30.L'inhumation suivra au Cimetière de Cap-Rouge. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com