VOYER, Antonio



Au centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 1er mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Antonio Voyer, époux de feu dame Thérèse Anctil, fils de feu monsieur Elzéar Voyer et de feu dame Alice Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances au salon de lade 9 h à 10h30, suivi d'L'inhumation se fera ensuite au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Voyer est allé rejoindre son épouse Thérèse et sa fille Marie-France. Il laisse dans le deuil son fils Daniel Voyer (Carole Borgia); ses frères et sœurs : feu Gérard (feu Claire Carpentier), feu Janine (feu Maurice Audet), feu Marguerite (feu Patrick Perreault), feu Hélène, Paul-Émile, feu Claire (Jean Houde), feu Cyrille (Janette Desroches), feu Ghislain; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Anctil : feu Paul-Eugène, feu Rose, feu Madeleine (feu Lucien Toutant), feu Marie, feu Laurent (Georgette Aubé), Hélène, feu Jacqueline (André Georges), Céline (Roger Marotte), Fernand (Sylvie Duguay), Jean-Claude (Diane Pruneau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins Prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC de Québec et/ou don à la Société Alzheimer de Québec. Les formulaires sont disponibles en ligne via leur site internet respectifhttps://www.coeuretavc.ca/https://www.societealzheimerdequebec.com