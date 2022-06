POULIOT, Jacques



Au CHSLD de Ste-Claire, le 5 juin 2022, à l'âge de 82 ans et 2 jours, est décédé M. Jacques Pouliot, époux de feu Françoise Aubin. Il était le fils de feu Robert Pouliot et feu Simone Boulanger de Saint-Damien. Il était membre des Chevaliers de Colomb du conseil 9913 de St-David. Il laisse dans le deuil son fils Alain Pouliot, ses petits-enfants William Pouliot (Claudia Lagacé) et Vicky Pouliot et ses arrière-petits-enfants : Annabelle Pouliot et Logan Pouliot. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses soeurs : Jeannine (Gaston Lamontagne), André, Gaston (Céline Bienvenu), Claude (Danielle Couture), Gérard (Louise Longchamps), Gaétan (Rachelle Asselin), Francine (Daniel Morissette), Jean (Denise Giroux), Lorraine (Marcel Guillemette) et Louis (Carole Croteau); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Gilbert Aubin (feu Monique Aubin) et Gaétan Aubin (Anne Poulin); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, amis et anciens confrères de travail d'Hydro-Québec. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h00 à laLes cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial dans le lot familial. Un grand merci au personnel du 3e étage au CHSLD de Ste-Claire pour leur dévouement et leurs bons soins. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.