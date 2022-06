LACHANCE, Aline



Au centre de soins palliatifs du foyer de Charlesbourg, le 9 juin 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Aline Lachance. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Honoré Lachance et de feu madame Yvette de Varennes. Elle est allée rejoindre l'amour de sa vie feu monsieur Carol Fournel. Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines Jacques de Varennes (Charlotte Létourneau), Michel de Varennes, Louise Poulin (Serge Doyon) et Denise Coulombe (André Pelletier) ; ses petits-neveux et petites-nièces; la fille de feu son conjoint Linda Fournel ainsi que parents et amis dont Marie-Odile Martin et Diane Boivin. La famille souhaite remercier tout le personnel des soins palliatifs du foyer de Charlesbourg et du CLSC Charlesbourg Nord incluant la docteure Élise Roy. La famille recevra les condoléancesVous pouvez offrir vos marques de sympathie par un don au centre de soins palliatifs du foyer de Charlesbourg au https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/DON/ .