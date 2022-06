BOURRÉ, Edith Savard



À Les Résidences Kirouac, le 21 mai 2022, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédée madame Edith Savard, épouse de feu monsieur Lucien Bourré, fille de feu madame Bernadette Saint-Coeur et de feu monsieur Jean-Charles Savard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en. Elle sera confiée au crématorium et ses cendres déposées au Cimetière St-Charles le jour même de ses funérailles à 15h. Elle laisse dans le deuil, ses filles Danielle Bourré (Barry Fenton) et Francine Bourré (Yves Beaulieu); ses petits-enfants Brittany Jenkins, Frédérick Beaulieu (Hélène Fournier-Noël) et Amélie Beaulieu (Laurent Emond-Girard). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces qu'elle aimait, ses tendres amies ainsi que tous ceux et celles qui sont touchés de près ou de loin par son décès. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants, téléphone : (418) 650-2111; Make a Wish Foundation, sans frais : 1-888-822-9474, site web : www.revesdenfants.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.