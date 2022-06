BOUCHARD, Lauréat



À la Résidence Chartwell Trait-Carré à Québec, le 20 mai 2022, à l'aube de ses 96 ans, est décédé monsieur Lauréat Bouchard, époux de feu madame Renée Rousseau.Il laisse dans le deuil ses enfants : Dave (Céline Doré), feu Roxan-Dyan, Claudette (Denis Lortie); ses petits-enfants : Maxime et Simon Bouchard, Mikhael Côté (Karine Laverrière), Valérie Lortie, Rachel Lortie (Jason Provencher); ses arrière-petits-enfants : Jade et Logan Provencher; sa sœur Jeanne (feu Guy Brindamour), feu Grace, Claude (Gisèle Coderre) et feu Roland (Thérèse Turmel); sa belle-sœur Ghislaine Martel (feu Marcel Rousseau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.