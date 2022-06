DENIS, Jeannette Robitaille



À l'Hôpital St-François d'Assise le 26 mai 2022 à l'âge de 90 ans est décédée entourée de sa famille madame Jeannette Robitaille, épouse de feu Gérard Denis et fille de feu Lorenzo Robitaille et de feu Simone Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (Richard Bérubé), France (Yvan Bell), Maurice (Patricia Desroches) et Raymond (Nicole Rodrigue); ses petits-enfants : Jonathan (Samantha Lachance), Keven (Alexandra Lalancette), Ariane, Ann-Marie et Maxime; ses arrière-petits-enfants : Sabrina, Rebecca, Léo et feu Lucie; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs de la famille Robitaille et la famille Denis ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5B de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à Opération Enfant Soleil : 10-450, avenue St-Jean-Baptiste, Québec (Qc), G2E 6H5, tél.: 418-683-2323 ou encore à la fondation de votre choix.