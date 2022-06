DAMOUR, Michel



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 21 mai 2022, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédé monsieur Michel Damour, professeur à la retraite.Il laisse dans le deuil son épouse chérie, Marie-Andrée Vaillancourt, ses 3 enfants : Alexandre (Valérie Lachance), Marie-Ève, Guillaume ( Marie-Ève Coutu), ses petits-enfants : Alexis, Nathan, Lucas, Thomas et Frédérique. Il laisse également dans la tristesse de son départ ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11h.La mise en terre se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Parkinson de Québec - https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don