PARENT, Alice



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 avril 2022, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée dame Alice Parent, épouse de feu Jean-Pierre Parent, fille de feu Clara Savard et de feu Pierre-Philippe Parent. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 14h à 15h, sera suivi d'un. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Pierre (Georgette Racine), Rodrigue (Lisette Bertrand), Lisette, feu Gaëtan (Wanda Szychowski), Daniel (Diane Mérineau), Marc (Nicole Lemieux), Alain (Céline Villeneuve); ses quatorze petits-enfants et ses vingt-deux arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Louis-Philippe (feu Antonia Dionne), feu Paul-Henri (feu Aline Latulippe), feu Albert (feu Gabrielle Bédard), feu Jean-Charles (feu Simone Mauger), feu Dorothée (feu Jean-Paul Hamel), feu Rita (feu Joffre Boucher), feu Marie-Luce (feu Xavier Gagnon), feu Lorette (feu Éléodore Pageau), feu Benoît (feu Rollande Deslaunière), feu Léopold. Elle était la belle-soeur de feu Édith Parent (feu Jean-Baptiste Bélanger), feu Camilia Parent (feu Léo St-Jacques), feu Roger Parent (feu Jacqueline Doré), Armande Parent (Raynald Meunier), Ghislaine Parent (feu Armand Gauthier), feu Jean-Guy Parent (feu Rose), feu Justine Parent (Claude Marineau). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. La famille tient à remercier le personnel du Trait-Carré pour les bons soins prodigués à notre mère depuis les deux dernières années.