COUTURE, Fernand



À la Maison de soins palliatifs du Littoral le 16 juin 2022, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé monsieur Fernand Couture, conjoint de feu Normande Bussières, fils de feu François Couture et de feu Demerise Langlois. Il demeurait à Lévis (secteur Breakeyville).Il laisse dans le deuil sa sœur feu Éliane (feu Ernest Lefebvre) et son frère feu Gilbert, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussières ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Sincères remerciements à Caroline Tardif (T.S.) et aux infirmières du CLSC de Saint-Romuald, ainsi qu'au personnel et bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les excellents soins prodigués et leur chaleureux côté humanitaire. Bravo à toute l'équipe !Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral située au 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9 ou par internet : www.mspdulittoral.com.Personnellement, je vous invite à visiter le site internet pour réaliser l'importance de ces précieux services disponibles et nécessaires pour une personne en fin de vie.