BISSON, Suzanne



Au CHU de Québec, le 13 juin 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Suzanne Bisson, fille de feu monsieur Léo Bisson et de feu madame Germaine Boutin. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Yolande (Roland), Georgette, Rachelle (Manuel), Benoit (Yolande), feu Raymond (Rolande), feu Gaétan (Bernadette), Fernand (Danielle), Céline, Claudette (Michel) et feu Yvan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin ou à Médecin sans frontières. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.Par la suite, un petit buffet sera servi en son honneur.