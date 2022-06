BOLDUC, Jean-Claude



À la résidence Saint-Joseph de Maria en Gaspésie, le 4 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Bolduc, époux de feu dame Lise Simard. Il était le fils de feu monsieur Hermel Bolduc et de feu dame Marie-Anna Lachance. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h30 auet les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil sa fille Nathalie et ses petits-enfants : Ève-Sophie, Laurence et Charles Leblond ; ses sœurs et ses beaux-frères : Marthe (feu André Hamel, Fernand Latulippe), Denise (Roger Lajeunesse) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard : Gabriel (Hélène Lachance), Marcel (Julienne Boucher) et il était le beau-frère de feu Catherine (feu Gilles Racine) et feu Ghislaine (feu André Paré). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement le docteur Pierre Boutet ainsi que le personnel infirmier et médical du CHSLD de Beaupré et de la résidence St-Joseph de Maria pour l'attention portée envers Jean-Claude et la qualité des soins prodigués.