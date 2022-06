BOUCHER, Gilbert



À son domicile, le 28 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gilbert Boucher, époux de feu dame Anna Boutet, fils de feu Jean-Baptiste Boucher et de feu Cécile Lachance. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Suzanne, René (Ginette Bilodeau) et Lise (Claude Robitaille); ses petits-enfants : Patrick (Christine Paquette), Eric (Jennifer Hayes), Marie-Claude (Iannick Roy), Claudia (Marc-André P. Nadeau) et son arrière-petite-fille Léane, ainsi que sa belle-soeur Bella Jobin, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel infirmier du CSLC pour les bons soins prodigués et particulièrement son voisin Pierre Tremblay pour sa présence et son dévouement.