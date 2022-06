POULIOT, Gérard



Au CHSLD de St-Raphaël, le 18 juin 2022, est décédé, à l'âge de 96 ans et 9 mois, Monsieur Gérard Pouliot, époux de feu Marcelle Roy, fils de feu Monsieur Adélard Pouliot et de feu Madame Estelle Brisson. Il demeurait à St-Philémon.La famille recevra les condoléances à la Salle du sous-sol de l'église, St-Philémonde 9h30 à 12h15.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Hugues (Diane Corriveau), Marie-Patrice (Bruno Bussières), Raynald (Sylvie Breton), Sonia (François Bessette) et Nadia. Il laisse aussi ses 9 petits-enfants qu'il aimait beaucoup: Julien Pouliot (Mei-Lisa Tremblay), Laurence Pouliot (Marc-Antoine Métivier), Estelle Bussières (Philip Primmer), Marie Bussières (Alexander Meijer), Charles Pouliot (Mélodie Fortier), Émilie Pouliot (Dominic Descent), Paul Pouliot (Sarah Morneau), Rashel Bessette (Louis Huet) et Frédéric Bessette; ses arrière-petits-enfants: Lionel et Annabelle Meijer, Eve Pouliot et Aurélie Descent (à venir). Il était le frère de: feu Alphonse (feu Alexina Gosselin), feu Henri (feu Alice Fournier), feu Marie (feu Jean Cadorette, feu Lucienne (feu Omer Larochelle), feu Annette (feu Henri Marcotte), feu Germaine, feu Lorette (feu Fernand Bolduc), feu Fernande (feu Lionel Labbé), feu Roland (feu Anita Belouin). De la famille Roy, il était le beau-frère de: feu Roger (feu Thérèse Chamberland), feu Georges-Henri (feu Émilienne Blouin, Jacqueline Asselin), feu Rachel (feu Léonce Boutin), feu Laval (feu Aurore Lemelin), feu Alma (feu Alcide Théberge), feu Marie-Paule (feu Valère Thibault), feu Madeleine (feu Vanutelli Gagné), feu Gilles (feu Pierrette Laflamme, Dorothée Nadeau), feu Régis (Rachel Labrecque), feu Colette (Maurice Nicol) et Lorraine. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de précieux amis. La famille tient à remercier les médecins qui ont pris soin de lui, le personnel de L'Oasis de St-Damien ainsi que ceux du CHSLD de St-Raphaël. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3 ou à la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus en Bellechasse (Communauté St-Philémon) 134, rue Principale, Ste-Claire (Québec), G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la