FORGUES, Jacques



À Chandler, le 31 mars 2022, est décédé à l'âge de 82 ans et 8 mois, monsieur Jacques Forgues, époux de feu Huguette Ouellet. Il était le fils de feu Jean-Marie Forgues et de feu Marie-Ange Bourget. Il laisse dans le deuil ses filles Marie-Josée et Nathalie, ses petites-filles Emily Ann et Sarah Jane, leurs conjoints, son arrière-petit-fils Liam David, sa soeur Diane (Yvan Maltais), son frère Roger Forgues (Katherine Huot) et plusieurs neveux et nièces.