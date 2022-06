PERRON, Lina



Au CHUL de Québec, le 27 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Lina Perron, épouse de feu Richard Perreault, fille de feu monsieur Rosaire Perron et de feu dame Dora Thomassin. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 13h. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Perron laisse dans le deuil sa soeur Olivette (feu Antoine Lemire); son filleul Ronald Perron; ses frères et soeurs: feu Noël (Charlotte Poulin), feu Dominique (feu Colombe Montambault), feu Paul (feu Rita Couture), feu Michel (Florence DeRoy), feu Lorraine (feu Roger Montambault) et feu Suzanne (feu Léon Delorme); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Perreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi que sa nièce Martine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation québécoise du cancer https://fqc.qc.ca/f Des formulaires seront disponibles au salon.