LACASSE, Pauline Paradis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens madame Pauline Paradis, épouse de monsieur Léon Lacasse, fille de feu monsieur Roger Paradis et de feu madame Annette Paradis. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Martine Gagnon) et Julie (Jean-François Plante); ses petits-enfants : Alex, Samuel, Jolyane et Gabriel; ses frères et soeurs : Louise (Magella Métivier), Claire (Jean-Guy Bernard), Pierre (Francine Dufour) et Richard (feu Michèle Harvey); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s des familles Paradis et Lacasse. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Saint-Romuald ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. La famille vous accueillera auà compter de 12 h30.