BEAULIEU, Martin



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 2 juin 2022, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Martin Beaulieu, époux de madame Nancy Doyon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifMonsieur Beaulieu laisse dans le deuil sa mère madame Madeleine Dumond (feu Valmont Beaulieu), son épouse madame Nancy Doyon; ses enfants; feu Raphaël Beaulieu, Marie-Pier Beaulieu (Patrick Richard); les enfants de sa conjointe, Jean-Samuel Côté-Doyon, Étienne Côté-Doyon et Jessica Côté-Doyon (Keven Matteau); ses petits-enfants: Alex et Florence; ses frères et sœurs: Michel (Raymonde Tremblay); Diane (feu Jean-Claude Saillant), Guy (Nancy Falardeau), Micheline (Jacques Morneau) et Julie (Clermont Raymond); ses beaux-parents : monsieur Denis Doyon et madame Hélène Boies; son beau-frère Steve Doyon (Nancy Pouliot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Pignon Bleu (véritable milieu de vie et ressource incontournable pour nourrir les enfants et les familles défavorisées de la ville de Québec). https://www.pignonbleu.org/faire-un-don/