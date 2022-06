CHAMBERLAND, Raynald



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Raynald Chamberland, survenu à Québec le 18 mai 2022. Il était le conjoint de madame Lise Boisvert, fils de feu Maximée Gagnon et de feu Alexis Chamberland. Il habitait à Shannon. Sa famille et ses proches lui rendront hommage en toute intimité, dans la paix, l'amour et l'harmonie, sur invitation. Les gens qui souhaitent y assister sont invités à en faire la demande par courriel à l'adresselisecool91@gmail.comOutre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Mireille, Christian et Valérie L.-Boisvert (Frédéric Vaillancourt); ses petits-enfants: Coralie Stewart et Rosalie Vaillancourt; ses frères et sœurs : Jacqueline, feu Normand (feu Denise Châteauvert), Réal (Laurence Alain), Germain (feu Anita Frenette), Pauline (feu Raymond Beaudry), feu Paul-Emile (feu Monique Perreault), Roger (Jacqueline Frenette), feu Lisette et Claire ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, parents et ami(e)s : Jean-Paul Dussault (Sylvie Godin), France Dussault (Louis Bédard), Karine Chamberland, Nathalie Chamberland, Christian Beaudry et de nombreux autres neveux et nièces, ses précieux amis Tony Gagnon (Roxanne Lacroix), Pierre Dusseault, Jacqueline Veilleux et Marie-Carole Gagnon, sans oublier ses très fidèles compagnons canins : Porto (caniche royal) et Milou (west highland terrier); ses beaux-frères : Robert Boisvert (Arlen Dahl), André Boisvert, feu Pierre Boisvert et Michel Boisvert (Martine Houde). Raynald a eu l'immense privilège d'être accompagné jusqu'à son dernier repos par ses excellents médecins, travailleurs sociaux, infirmiers et infirmières et les très précieux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin. Tous leurs gestes furent remplis de beaucoup de compassion, d'écoute et de chaleur humaine. Un MERCI tout spécial à vous! SVP compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC) G1S 1C1, téléphone : 418 687-6084.https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=all" Grâce à la présence du personnel et des bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin, nous avons pu toi et moi prendre le temps d'être ensemble. Jamais à cet endroit, nous ne nous sommes sentis pressés. Nous avons pu prendre le temps de prendre le temps et se parler avec beaucoup d'amour et de compassion. Tu es assurément dans l'univers harmonieux de l'amour pur. Repose en paix! "Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais