RAINVILLE, Lucie



Au Centre d'hébergement Sainte-Monique, le 16 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Lucie Rainville, épouse de feu monsieur Gilles Leblanc, conjointe de monsieur Claude Gagnon. Elle était la fille de feu dame Pauline Laporte et de feu monsieur Gérald Rainville. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Claude; les enfants de son conjoint : Christine Gagnon (Marc Trottier), Martin Gagnon (Véronic Laliberté) et Jean Gagnon (Hélène Chenard); les petits-enfants de son conjoint : Trystan, Laurence, Anne-Marie, Alexandra et Samuel; sa sœur Ginette (feu André Mainguy); son neveu Alexandre Mainguy (Valérie Messier); sa belle-sœur Diane Gagnon; ses cousines : Louise Giroux et Renée Giroux ainsi que plusieurs amis dont Pierrette Chapdelaine sans oublier sa belle-fille et amie Martine Giroux et ses collègues de travail : Denis Drolet, Francine Aubé Chamberland et Linda Barbeau. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Sainte-Monique, plus précisément celui du 2e étage pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.