MARCOTTE, Marie-Paule



À Québec, au Centre d'hébergement du Sacré-Cœur, le 18 juin 2022 au terme de 29 894 jours d'une vie bien remplie et des suites d'une longue maladie, est décédée à 81 ans cette grande dame, incroyablement résiliente que fut Marie-Paule Marcotte. De son vivant, madame Marcotte fut respectivement institutrice, entrepreneure, agente immobilière et termina sa vie active par son occupation favorite d'entre toutes soit celle de Grand-mère active.La famille vous accueillera aule vendredi 1er juillet 2022 de 19h à 21h.La famille sera sur place pour recevoir les condoléances dès 9h30. Fille de feu Placide Marcotte et Annette Germain. Elle fut l'épouse durant 55 belles années de Gérard Claveau qu'elle laisse dans le deuil, ainsi que ses fils : Martin (Isabelle Gagnon) et Jean-François (Sandy Lapointe), de même que quatre petits-enfants qu'elle aimait tendrement soit : Alexandre Langlais-Claveau (Émily Bonneau-Roy), Catherine Langlais-Claveau (Alex Dubois-Bélanger), Noémie Langlais-Claveau (Hubert Martel) et Béatrice Claveau. Elle laisse également dans le deuil le plus récent membre de sa famille, son arrière-petit-fils, Léo Dubois. Partie rejoindre ses parents chéris, sa soeur Hélène (Paul-Émile Bédard) et ses frères Marcel et Émile (Lisette Marcotte (née Boissinot)), elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, Marie-Reine (Réal Berthelot), Thérèse (Réal Noël), Monique (Florent Milot), Anne (Bernard Pouliot), de même que ses frères : Jacques O.P., Jean-Marie (Nicole Trudel) et Pierre. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces qu'elle appréciait également au plus haut point. La famille de Mme Marcotte remercie du fond du cœur le personnel du Centre d'hébergement du Sacré-Cœur, de l'hôpital Saint-Sacrement et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués durant les derniers mois. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire en dons à la Fondation I.U.C.P.Q., 2700 Chem. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8, Tél. : (418) 656-4999, www.fondation-iucpq.org