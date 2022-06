TESSIER, Sylvain



À l'hôpital Sainte-Marie, Trois-Rivières, le 30 mars 2022, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Sylvain Tessier, conjoint de madame Marina Genest, fils de monsieur Jean-Paul Tessier et de feu madame Thérèse Perreault. Il demeurait à Saint-Thuribe. La famille recevra les condoléancessous la direction du :Sylvain laisse dans le deuil outre sa conjointe et son père, sa soeur Ginette (Jacques Thibault), ses frères : Jocelyn (Nathalie Fortier) et André (feu Chantale Lépine, Guylaine Matte); ses beaux-frères : Alain Genest (Céline Chalifour), Simon Genest (Morgane Buisson) ainsi que Marie-Pier et Francis Gariépy, ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca