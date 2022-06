PAGÉ, Alice



Au Centre Paul-Gilbert à Charny, le 1er juin 2022, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Alice Pagé, épouse de feu Robert Rochette. Elle demeurait à Lévis, secteur St-Étienne. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Noël (Suzanne Lacroix), feu Diane (Jean-Guy Pagé), feu Réjean, Gérald (Lise Parent), feu Conrad, feu Gaétan, Jocelyne (Éric Bélanger); ses petits-enfants : Isabelle et Patricia (Sébastien Pagé), Carl et Éric, Samuel, feu Sonny, Brian, Renée, Keyven et Jimmy; ses arrière-petits-enfants; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 10h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire