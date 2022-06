PERRON, Jean-Marc



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Perron, retraité de Sears Canada, époux de dame Colette Rousseau, fils de feu Fernande Aubert et de feu monsieur Henri Perron. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 16h et seraOutre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Richard Perron (Maureen Côté), feu Sylvie Perron, Nathalie Perron (Claude Deschênes); ses nièces et son neveu : Diane Derouin, Johanne Perron, Pierre Perron; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son beau-frère : René Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement à l'équipe d'urgentologue de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.